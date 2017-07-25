Джон Иснер стал участником благотворительной акции и оплатил корм для животных
Американский теннисист Джон Иснер, ставший триумфатором турнира в Ньюпорте, в своём микроблоге на сервисе Twitter сообщил об итогах благотворительной акции, которую он объявил перед стартом соревнований.
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Джон пообещал, что за каждый выполненный им эйс он будет должен купить десять упаковок корма для животных в местном приюте. По итогам турнира Иснер выполнил 65 подач навылет, после чего оплатил 650 упаковок корма.
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