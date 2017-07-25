Джон Иснер стал участником благотворительной акции и оплатил корм для животных

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Джон пообещал, что за каждый выполненный им эйс он будет должен купить десять упаковок корма для животных в местном приюте. По итогам турнира Иснер выполнил 65 подач навылет, после чего оплатил 650 упаковок корма.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I hit 65 aces this week in Newport. Through my partnership with <a href="https://twitter.com/NuloPetFood">@NuloPetFood</a> , that's 650 pet meals donated to the Southcoast humane shelter</p>— John Isner (@JohnIsner) <a href="https://twitter.com/JohnIsner/status/889259844062121985">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>