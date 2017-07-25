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25 июля 2017, 11:24 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова одержала две победы в выставочной лиге WTT

Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла два матча в рамках очередного этапа выставочной лиги World Team Tennis, который проходил в Лос-Анджелесе.

В одиночном разряде Мария оказалась сильнее американки Шелби Роджерс — 5/3. В парной встрече, где Шарапова выступала в дуэте со словенкой Андреей Клепач, она победила Роджерс и хорватку Дарию Юрак — 5/2.

Напомним, что россиянка вернётся в Тур на соревнованиях в Стэнфорде, которые стартуют 31 июля.
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