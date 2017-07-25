Веснина и Макарова: Теперь мечтаем о первом месте в рейтинге

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— Как прошла неделя после победы в финале в Лондоне? Со всеми успели отпраздновать титул? — начинаем беседу с красавицами-чемпионками.

— На самом деле, нет, — разводит руками Макарова. — С большинством друзей до сих пор не виделись. Лена сразу улетела отдыхать на несколько дней, сейчас мы уже готовимся к американским летним турнирам. Решили, что соберемся и хорошо все отпразднуем в конце сезона.

— Мы делали так в прошлом году — отметили и победу на Итоговом чемпионате, и на Олимпийских играх. Было весело! Думаю, в этот раз получится не хуже, — смеется Веснина.

— Куда летали отдыхать? В родной Сочи?

— Нет, на Лазурный берег. Он, кстати, на Сочи очень похож — особенно природой! — признается Елена. — Многих игроков там встретила. Особенно часто, почему-то, с Каролиной Плишковой пересекалась. Вроде, столько ресторанчиков на набережной, столько разных заведений, а мы с ней несколько дней подряд утром и вечером виделись. Даже посмеялись — встречаемся чаще, чем на турнирах. Потом Каролина улетела на свадьбу Агнешки Радванской в Краков, а я вернулась в Москву.

— Екатерина, а вы не отдыхали?

Цитата — Отдыхала, конечно. Просто никуда не ездила — занималась любимыми домашними делами. Но про ракетки, мячики и корты тоже постаралась на какое-то время забыть.

— Такие паузы необходимы, — добавляет Веснина. — Организм не обманешь — тело устает, и нужно давать ему отдых. Это только кажется, что после нескольких тяжелых турниров тебе достаточно день отоспаться и можно снова начинать тренировки. На самом деле, без пауз — никуда. Пока есть возможность — а сейчас она была — ей надо пользоваться, чтобы переключить внимание с тенниса на что-то еще и потом начинать работать с новыми силами.

— У вас теперь почти все главные титулы есть — золото Олимпийских игр, победы на «Ролан Гарросе», US Open и Уимблдоне. Осталось первое место в рейтинге и чемпионат Австралии?

— Да. Вот, к ним и будем стремиться! — рассказывает Елена. — До Мельбурна еще далеко, а возглавить рейтинг мы теоретически можем уже в этом сезоне. Пару раз за карьеру мы с Катей были к этому очень близки — буквально в одной победе, в двух удачных розыгрышах! Не получилось тогда — надеюсь, получится теперь.

— Возможность собрать карьерный золотой «Большой шлем» не оказывает дополнительного давления перед тем же Australian Open?

— Давления — точно нет. А вот желание взять титул в Мельбурне теперь повысилось! — признается Макарова. — Конечно, будем держать это в уме. Но прямо сейчас у нас другие задачи. Я скоро улетаю в Вашингтон, Лена начнет выступление в Америке чуть позже — с «Премьера» в Канаде. В планах у нас — парные турниры в Цинцинатти, Торонто и на US Open. Об Азии пока предметно не думали — там еще визы надо сделать.

— Но в прошлом году мы в Азии почти не играли — брали паузу вплоть до Итогового турнира. Так что очков осенью нам защищать не так много. И если удачно выступим теперь — шансы на первую строчку рейтинга повысятся! — добавляет Веснина.