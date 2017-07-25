Джаред Дональдсон взял верх над Эрнесто Эскобедо на турнире в Атланте
Американский теннисист Джаред Дональдсон преодолел барьер первого раунда соревнований в Атланте, обыграв в двух сетах своего соотечественника Эрнесто Эскобедо, — 6/3, 6/1.
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За 57 минут матча 59-й номер рейтинга АТР, 20-летний Джаред, сделал четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. 21-летний Эскобедо, занимающий 69-е место в мировой классификации, выполнил два эйса и допустил пять двойных ошибок. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором круге турнира BB&T Atlanta Open Дональдсон сыграет с победителем во встрече американцев Тэйлора Фритца и Кристофера Ибэнкса.
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