Джаред Дональдсон взял верх над Эрнесто Эскобедо на турнире в Атланте

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За 57 минут матча 59-й номер рейтинга АТР, 20-летний Джаред, сделал четыре брейка и два эйса, трижды ошибившись при подаче. 21-летний Эскобедо, занимающий 69-е место в мировой классификации, выполнил два эйса и допустил пять двойных ошибок. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира BB&T Atlanta Open Дональдсон сыграет с победителем во встрече американцев Тэйлора Фритца и Кристофера Ибэнкса.