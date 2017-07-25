Атланта. Лукаш Лацко отдал Томасу Фаббиано три гейма
Словацкий теннисист Лукаш Лацко прошёл во второй раунд турнира в Атланте, победив в двух сетах итальянца Томаса Фаббиано, — 6/1, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 59 минут поединка 129-я ракетка мира, 29-летний Лукаш, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов. 28-летний Фаббиано, занимающий 89-ю позицию в мировой классификации, сделал два эйса и столько же двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований BB&T Atlanta Open Лацко сразится с победителем игры американцев Тима Смычека и Дональда Янга.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter