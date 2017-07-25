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25 июля 2017, 9:20 | Теннис | GoTennis.ru

Атланта. Лукаш Лацко отдал Томасу Фаббиано три гейма

Словацкий теннисист Лукаш Лацко прошёл во второй раунд турнира в Атланте, победив в двух сетах итальянца Томаса Фаббиано, — 6/1, 6/2.

Словацкий теннисист <span class=error>Лукаш</span> <span class=error>Лацко</span> прошёл во второй раунд турнира в Атланте победив в двух сетах итальянца Томаса <span class=error>Фаббиано</span> — 6/1 6/2. Увеличить
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За 59 минут поединка 129-я ракетка мира, 29-летний Лукаш, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов. 28-летний Фаббиано, занимающий 89-ю позицию в мировой классификации, сделал два эйса и столько же двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований BB&T Atlanta Open Лацко сразится с победителем игры американцев Тима Смычека и Дональда Янга.
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