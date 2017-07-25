Атланта. Лукаш Лацко отдал Томасу Фаббиано три гейма

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За 59 минут поединка 129-я ракетка мира, 29-летний Лукаш, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов. 28-летний Фаббиано, занимающий 89-ю позицию в мировой классификации, сделал два эйса и столько же двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований BB&T Atlanta Open Лацко сразится с победителем игры американцев Тима Смычека и Дональда Янга.