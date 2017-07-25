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25 июля 2017, 9:19 | Теннис | GoTennis.ru

Кантен Гали стал соперником Жиля Мюллера по второму кругу соревнований в Атланте

Французский теннисист Кантен Гали преодолел барьер первого раунда турнира в Атланте, переиграв в двух сетах хозяина кортов Стефана Козлова, — 7/5, 7/6 (7).

Французский теннисист <span class=error>Кантен</span> Гали преодолел барьер первого раунда турнира в Атланте переиграв в двух сетах хозяина кортов <span class=error>Стефана</span> <span class=error>Козлова</span> — 7/5 7/6 (7). Увеличить
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Матч продолжался 1 час 47 минут. 134-я ракетка мира, 20-летний Кантен, сделал два брейка и девять эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 19-летний Козлов, занимающий 133-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил шесть эйсов и восемь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Гали на соревнованиях BB&T Atlanta Open будет Жиль Мюллер из Люксембурга.
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