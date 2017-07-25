Кантен Гали стал соперником Жиля Мюллера по второму кругу соревнований в Атланте

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Матч продолжался 1 час 47 минут. 134-я ракетка мира, 20-летний Кантен, сделал два брейка и девять эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 19-летний Козлов, занимающий 133-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил шесть эйсов и восемь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Гали на соревнованиях BB&T Atlanta Open будет Жиль Мюллер из Люксембурга.