Известный австралийский теннисист и тренер Мервин Роуз скончался в возрасте 87 лет

Роуз завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции в 1950-е годы, помог сборной выиграть Кубок Дэвиса в 1951 и 1957 годах.

После завершения карьеры игрока Роуз, поднимавшийся на третье место в мировом рейтинге, перешел на тренерскую работу. Он работал со знаменитыми теннисистками австралийкой Маргарет Корт, американкой Билли Джин Кинг, испанкой Аранчей Санчес-Викарио. Как отмечает Herald Sun, Роуз также тренировал россиянку Надежду Петрову.

В 2001 году Роуз был введен в Международный зал теннисной славы.