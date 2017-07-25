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25 июля 2017, 8:53 | Теннис | Р-Спорт

Известный австралийский теннисист и тренер Мервин Роуз скончался в возрасте 87 лет

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Австралиец Мервин Роуз, выигравший два турнира Большого Шлема в одиночном разряде и дважды победивший в теннисном Кубке Дэвиса в составе национальной сборной, скончался в возрасте 87 лет, сообщается на официальном сайте Ассоциации тенниса Австралии.

Роуз завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции в 1950-е годы, помог сборной выиграть Кубок Дэвиса в 1951 и 1957 годах.

После завершения карьеры игрока Роуз, поднимавшийся на третье место в мировом рейтинге, перешел на тренерскую работу. Он работал со знаменитыми теннисистками австралийкой Маргарет Корт, американкой Билли Джин Кинг, испанкой Аранчей Санчес-Викарио. Как отмечает Herald Sun, Роуз также тренировал россиянку Надежду Петрову.

В 2001 году Роуз был введен в Международный зал теннисной славы.
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