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25 июля 2017, 9:19 | Теннис | GoTennis.ru

Атланта. Хён Чон завершил выступление на соревнованиях

Южнокорейский теннисист Хён Чон не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Атланте, проиграв в трёх сетах американцу Томми Полу, — 6/4, 2/6, 3/6.

Южнокорейский теннисист <span class=error>Хён</span> <span class=error>Чон</span> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Атланте проиграв в трёх сетах американцу <span class=error>Томми</span> Полу — 6/4 2/6 3/6. Увеличить
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Матч продлился 2 часа 1 минуту. 53-я ракетка мира, 21-летний Хён Чон, четырежды брал подачу соперника, совершил три эйса и шесть двойных ошибок. 20-летний Томми, занимающий 291-ю строчку мировой табели о рангах, сделал семь брейков и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований BB&T Atlanta Open Пол померится силами либо со своим соотечественником Рейлли Опелкой, либо с Малеком Жазири из Туниса.
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