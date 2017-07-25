Атланта. Хён Чон завершил выступление на соревнованиях
Южнокорейский теннисист Хён Чон не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Атланте, проиграв в трёх сетах американцу Томми Полу, — 6/4, 2/6, 3/6.
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Матч продлился 2 часа 1 минуту. 53-я ракетка мира, 21-летний Хён Чон, четырежды брал подачу соперника, совершил три эйса и шесть двойных ошибок. 20-летний Томми, занимающий 291-ю строчку мировой табели о рангах, сделал семь брейков и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.
Во втором круге соревнований BB&T Atlanta Open Пол померится силами либо со своим соотечественником Рейлли Опелкой, либо с Малеком Жазири из Туниса.
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