«Победа в Умаге придаст Рублёву морального спокойствия»

Российский теннисист Андрей Рублёв сенсационно победил на престижном турнире в хорватском Умаге. В квалификации этих соревнований 19-летний Рублёв уступил венгру Аттиле Балажу и должен был покинуть турнир. Однако из-за травмы хорвата Борны Чорича россиянин занял его место в основной сетке.

Вдохновленный таким стечением обстоятельств, Рублёв уверенно обыграл опытного аргентинца Карлоса Берлока, словака Андрея Мартина, победителя прошлогоднего турнира Фабио Фоньини, а в финале встретился с 35-летним Паоло Лоренци. Поединок продолжался 1 час 17 минут. Итоговый счет встречи — 6:4, 6:2. Благодаря этой победе Андрей Рублёв вошел в историю тенниса. Он стал седьмым и первым за восемь лет чемпионом турнира ATP, на котором проиграл в квалификации.

В карьере Андрея Рублёва это первый титул на уровне ATP. По его итогам спортсмен, еще четыре месяца назад стоявший в рейтинге ATP лишь на 130-м месте, в понедельник дебютировал в топ-50. Помимо победы в Хорватии, этим летом Андрей дошел до четвертьфинала Турнира 500 в Галле, а также прошел квалификацию и один круг на Уимблдоне.

— После вылета из квалификации я думал, что турнир для меня закончился, и вот теперь я — чемпион, — рассказал Андрей Рублёв. — Вот так меняется жизнь за неделю.

Победу талантливого теннисиста прокомментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

— Безусловно, победа Рублёва придаст ему морального спокойствия, — сказал «Известиям» Шамиль Тарпищев. — В его игре появилась уверенность, которой ему так не хватало в прошлом году. Естественно, мы очень довольны результатом, он впервые попал в топ-50 рейтинга ATP. Это очень важно, так как это обеспечивает автоматическое попадание на все важные турниры, а значит, теперь у нас есть возможность полноценно планировать подготовку на протяжении всего сезона. Для тренировочного процесса очень важна стабильность. Сейчас Рублёв находится в орбите мирового тенниса, среди ведущих мировых теннисистов, и, пожалуй, это главное на сегодня. Ну, а результаты по качеству игры должны быть максимальными. Молодежи сейчас не хватает стабильности, они еще толком даже не играли в пятисетовых матчах. Большинство из них сыграло по 1−2 пятисетовых матча, а надо сыграть минимум 20. Тогда будут и стабильность, и результат. На сегодня мы довольны всеми нашими молодыми ребятами.

В теннис Андрея привела мама — Марина Маренко, которая в разное время работала с Анной Курниковой и Ириной Хромачевой. Он дебютировал в юношеском Туре в 12 лет. А в 2012 году выиграл престижный турнир Orange Bowl (2012) — в разные годы его победителями становились Бьорн Борг, Джон Макинрой, Жюстин Энен, Роджер Федерер и другие будущие звезды. В декабре 2014 года Андрей Рублёв стал первым россиянином, выигравшим юношеский «Ролан Гаррос».

В сезоне 2015 года Андрей Рублёв стал регулярно выступать на турнирах серии ATP, а апреле одержал свою первую победу над игроком из топ-50 мирового рейтинга: на турнире ATP 500 в Барселоне Андрей справился со знаменитым испанцем Фернандо Вердаско. В середине мая на турнире ATP 250 в Женеве он обыграл 33-летнего финна Яркко Ниеминена и стал первым за 11 лет 17-летним теннисистом, выигравшим за сезон не менее пяти матчей на разных турнирах серии ATP (в 2004 году это удалось Рафаэлю Надалю).

В 2016 году Андрею не хватало стабильности, и он сам говорил, что сезон получился сложным психологически — после успехов 2015 года наступило некоторое отрезвление, выигрывать только за счет уверенности в себе уже не получалось. В попытках снова поймать волну Андрей сменил команду и теперь работает с Гало Бланко, который вырастил Милоша Раонича, а сейчас тренирует еще и Карена Хачанова. В 2017 году этот союз пока приносит только успехи.