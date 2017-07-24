Гштаад. Стартовый матч Михаила Южного перенесён на вторник
Поединок первого круга турнира в Гштааде между Михаилом Южным и представителем Молдовы Раду Алботом перенесён на вторник, 25 июля. Причиной этого стали плохие погодные условия.
Отметим, что также на завтра перенесена встреча аргентинца Ренцо Оливо и голландца Робина Хаазе.
А на женских соревнованиях в Бостаде на вторник перенесена доигровка матча между чешкой Катержиной Синяковой и шведкой Ребеккой Петерсон (при счёте 5/3 в пользу чешки).
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