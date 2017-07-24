Гштаад. Стартовый матч Михаила Южного перенесён на вторник

Отметим, что также на завтра перенесена встреча аргентинца Ренцо Оливо и голландца Робина Хаазе.

А на женских соревнованиях в Бостаде на вторник перенесена доигровка матча между чешкой Катержиной Синяковой и шведкой Ребеккой Петерсон (при счёте 5/3 в пользу чешки).