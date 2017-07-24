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https://sport.mail.ru/news/tennis/30480801/
24 июля 2017, 20:45 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской завершил выступление на турнире в Гамбурге

98-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте соревнований German Tennis Championships уступил хозяину кортов Яну-Леннарду Штруффу, занимающему 54-е место мирового рейтинга, — 3/6, 4/6.

Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Евгений сделал четыре эйса и дважды ошибся при подаче. Тогда как Ян-Леннард отметился шестью эйсами и двумя брейками, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу Донского.

Во втором раунде турнира в Гамбурне Штруфф сразится либо с испанца Альбертом Рамосом, либо с аргентинцем Леонардо Майером.
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