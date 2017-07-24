Евгений Донской завершил выступление на турнире в Гамбурге
98-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте соревнований German Tennis Championships уступил хозяину кортов
Яну-Леннарду Штруффу, занимающему 54-е место мирового рейтинга, — 3/6, 4/6.
Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Евгений сделал четыре эйса и дважды ошибся при подаче. Тогда как
Во втором раунде турнира в Гамбурне Штруфф сразится либо с испанца Альбертом Рамосом, либо с аргентинцем Леонардо Майером.
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