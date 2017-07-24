Евгений Донской завершил выступление на турнире в Гамбурге

Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Евгений сделал четыре эйса и дважды ошибся при подаче. Тогда как Ян-Леннард отметился шестью эйсами и двумя брейками, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу Донского.

Во втором раунде турнира в Гамбурне Штруфф сразится либо с испанца Альбертом Рамосом, либо с аргентинцем Леонардо Майером.