Андрей Рублев: Мой тренер на фарт не снимал футболку три дня

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— Каково это — выиграть первый титул в 19 лет?

— Потрясающе. У меня нет слов, чтобы описать это. Особенно после этой тяжелой недели и всех тех эмоций, через которые я прошел. Теперь я здесь, и это здорово. Но сейчас нужно оставить все в прошлом. Через два дня меня ждет новый матч, к которому нужно быть готовым на сто процентов.

— Была ли победа на турнире вашей целью в детстве?

— Конечно, когда был ребенком, я хотел выигрывать «Большие шлемы», турниры ATP и все соревнования, которые смотрел по телевизору. Смотрел и мечтал, что однажды я тоже буду играть и побеждать и там, и там. Теперь я взял свой первый титул, и это прекрасно. Но пора возвращаться к работе и попытаться сделать это снова.

— Как вы готовились к своему дебютному финалу?

— На этой неделе я старался все делать одинаково. В машине всегда садился на переднее сидение, не позволял никому его занимать, кроме меня. Мой тренер (Фернандо Висенте. — Прим. «СЭ») носил одну и ту же футболку — мою футболку — последние три дня. В течение дня я всегда возвращался в свой номер в отеле. Все эти мелочи старался делать одинаково каждый день. Последние три дня были очень тяжелыми в моральном плане. Я не мог спать, не мог нормально разговаривать. Было очень много стресса. Очень тяжело. На самом деле, очень рад, что все закончилось, и я выиграл турнир.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rublev caps dream week at <a href="https://twitter.com/CroatiaOpenUmag">@CroatiaOpenUmag</a> with first <a href="https://twitter.com/hashtag/ATP?src=hash">#ATP</a> ?. More: <a href="https://t.co/252C445cEh">https://t.co/252C445cEh</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NextGenATP?src=hash">#NextGenATP</a> <a href="https://t.co/eskzUlg30P">pic.twitter.com/eskzUlg30P</a></p>— ATP World Tour (@ATPWorldTour) <a href="https://twitter.com/ATPWorldTour/status/889245828996620288">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы заменили в основной сетке Борну Чорича. Звонили или писали ему с благодарностями?

— Я сказал ему «спасибо» уже много раз. В то же время, это тяжело. С одной стороны, я очень доволен, что, проиграв в квалификации, попал в основную сетку, но с другой, мне обидно за него. Ведь он хороший теннисист и тоже мог выиграть этот турнир. Мне правда жаль, что он получил эту травму. Я знаю, как тяжело принимать такие решения. Надеюсь, что он сможет быстро восстановиться и вскоре выиграет другой турнир.

— Что вы можете сказать об успехе, которого добились в этом году?

— Я не думаю о таких вещах. Просто стараюсь делать свою работу, выкладываться по максимуму каждый день. Стараюсь обрести стабильность и прибавлять в тех аспектах, над которыми мне нужно работать. Вот о чем я забочусь. Предпочитаю не думать о том, хороший это сезон или плохой. Эта неделя очень показательна: я проиграл в квалификации, что, в принципе, плохо. А теперь я победитель этого турнира, и все отлично. Все очень быстро меняется. Сегодня ты выигрываешь, а завтра можешь потерпеть поражение. Можешь проигрывать, можешь побеждать. Для меня главное — делать лучшее, на что я способен, каждый день.

— Каковы ваши цели на остаток сезона?

— Их нет. Просто хочу прогрессировать. Посмотрим, к чему это приведет.

— В чем вы, на ваш взгляд, прибавили, в этом сезоне?

— В первую очередь, мы очень много работаем над «физикой», чтобы я мог как можно дольше удерживать высокий уровень и высокую интенсивность игры. Думаю, что в этом я прибавил и теперь могу играть более затяжные поединки. Но мне еще предстоит пройти долгий путь. Раньше я играл без мысли, просто бил по мячу. Сейчас я начинаю более-менее понимать, как играть, как выбирать лучшую позицию. Вот что важно в теннисе.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.48665955176094% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWGT9S4hCYI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">1st round of Wimbledon tomorrow?? Repost from @svetlanak27 What a potential Russian?? team of the future??? specially me ???@andreyrublev @karenkhachanov команда молодости нашей ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Andrey Rublev (@andreyrublev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-03T20:56:45+00:00">Июл 3 2017 в 1:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Расскажите об успехах молодых россиян в этом году.

— Это что-то потрясающее. Я знаю Медведева лет с 6 или с 7, Карена Хачанова — с 8 или 9. Мы всегда играли на одних и тех же турнирах, всегда были в одной команде. Они чуть старше меня и в российских юниорских рейтингах всегда стояли выше. А я всегда был третьим. Но мы всегда были вместе. Здорово, что сейчас все повернулось так, что мы втроем — в Top-50.

— Кем вы восхищались, с кого старались брать пример, когда были маленьким?

— Таких игроков было трое. Конечно, я любил Федерера. Его все любили. Был большим фанатом Марата Сафина. А когда я впервые увидел, как играет Рафа Надаль, начал копировать его. Покупал такую же одежду. Мне было 11 лет, а майка была на два размера больше. Я носил безрукавки и длинные шорты. У меня была целая коллекция его одежды.

— Кто помогал вам на протяжении всей карьеры и помог оказаться там, где вы сейчас?

— Прежде всего, моя семья. Они всегда поддерживали меня, давали мне все. Я был как особенный. И, конечно, моя команда в Барселоне. Они очень много работают со мной. Они выкладываются более чем на 100 процентов, подгоняют меня. Фернандо Висенте и Гало Бланко как две противоположности: Гало — плохой полицейский, а Фернандо — хороший. С Фернандо всегда можно договориться, с Гало — ни за что!