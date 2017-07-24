Андрей Рублев: Мой тренер на фарт не снимал футболку три дня
Андрей Рублев, выигравший в Умаге свой первый титул, дал интервью официальному сайту ATP.
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— Каково это — выиграть первый титул в 19 лет?
— Потрясающе. У меня нет слов, чтобы описать это. Особенно после этой тяжелой недели и всех тех эмоций, через которые я прошел. Теперь я здесь, и это здорово. Но сейчас нужно оставить все в прошлом. Через два дня меня ждет новый матч, к которому нужно быть готовым на сто процентов.
— Была ли победа на турнире вашей целью в детстве?
— Конечно, когда был ребенком, я хотел выигрывать «Большие шлемы», турниры ATP и все соревнования, которые смотрел по телевизору. Смотрел и мечтал, что однажды я тоже буду играть и побеждать и там, и там. Теперь я взял свой первый титул, и это прекрасно. Но пора возвращаться к работе и попытаться сделать это снова.
— Как вы готовились к своему дебютному финалу?
— На этой неделе я старался все делать одинаково. В машине всегда садился на переднее сидение, не позволял никому его занимать, кроме меня. Мой тренер (Фернандо Висенте. — Прим. «СЭ») носил одну и ту же футболку — мою футболку — последние три дня. В течение дня я всегда возвращался в свой номер в отеле. Все эти мелочи старался делать одинаково каждый день. Последние три дня были очень тяжелыми в моральном плане. Я не мог спать, не мог нормально разговаривать. Было очень много стресса. Очень тяжело. На самом деле, очень рад, что все закончилось, и я выиграл турнир.
— Вы заменили в основной сетке Борну Чорича. Звонили или писали ему с благодарностями?
— Я сказал ему «спасибо» уже много раз. В то же время, это тяжело. С одной стороны, я очень доволен, что, проиграв в квалификации, попал в основную сетку, но с другой, мне обидно за него. Ведь он хороший теннисист и тоже мог выиграть этот турнир. Мне правда жаль, что он получил эту травму. Я знаю, как тяжело принимать такие решения. Надеюсь, что он сможет быстро восстановиться и вскоре выиграет другой турнир.
— Что вы можете сказать об успехе, которого добились в этом году?
— Я не думаю о таких вещах. Просто стараюсь делать свою работу, выкладываться по максимуму каждый день. Стараюсь обрести стабильность и прибавлять в тех аспектах, над которыми мне нужно работать. Вот о чем я забочусь. Предпочитаю не думать о том, хороший это сезон или плохой. Эта неделя очень показательна: я проиграл в квалификации, что, в принципе, плохо. А теперь я победитель этого турнира, и все отлично. Все очень быстро меняется. Сегодня ты выигрываешь, а завтра можешь потерпеть поражение. Можешь проигрывать, можешь побеждать. Для меня главное — делать лучшее, на что я способен, каждый день.
— Каковы ваши цели на остаток сезона?
— Их нет. Просто хочу прогрессировать. Посмотрим, к чему это приведет.
— В чем вы, на ваш взгляд, прибавили, в этом сезоне?
— В первую очередь, мы очень много работаем над «физикой», чтобы я мог как можно дольше удерживать высокий уровень и высокую интенсивность игры. Думаю, что в этом я прибавил и теперь могу играть более затяжные поединки. Но мне еще предстоит пройти долгий путь. Раньше я играл без мысли, просто бил по мячу. Сейчас я начинаю
— Расскажите об успехах молодых россиян в этом году.
— Это
— Кем вы восхищались, с кого старались брать пример, когда были маленьким?
— Таких игроков было трое. Конечно, я любил Федерера. Его все любили. Был большим фанатом Марата Сафина. А когда я впервые увидел, как играет Рафа Надаль, начал копировать его. Покупал такую же одежду. Мне было 11 лет, а майка была на два размера больше. Я носил безрукавки и длинные шорты. У меня была целая коллекция его одежды.
— Кто помогал вам на протяжении всей карьеры и помог оказаться там, где вы сейчас?
— Прежде всего, моя семья. Они всегда поддерживали меня, давали мне все. Я был как особенный. И, конечно, моя команда в Барселоне. Они очень много работают со мной. Они выкладываются более чем на 100 процентов, подгоняют меня. Фернандо Висенте и Гало Бланко как две противоположности: Гало — плохой полицейский, а Фернандо — хороший. С Фернандо всегда можно договориться, с Гало — ни за что!
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