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https://sport.mail.ru/news/tennis/30479977/
24 июля 2017, 18:36 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс победила Эжени Бушар в выставочном поединке в Атланте

Девятая ракетка мира, 37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, в выставочном матче в Атланте взяла верх над 23-летней канадской теннисисткой Эжени Бушар, занимающей 69-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6.

Отметим, что в официальной статистике личных встреч оппоненток на данный момент установилось равенство — 1:1.

Также напомним, что в Антланте стартовали мужские соревнования BB&T Atlanta Open.
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