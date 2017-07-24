Винус Уильямс победила Эжени Бушар в выставочном поединке в Атланте
Девятая ракетка мира, 37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, в выставочном матче в Атланте взяла верх над 23-летней канадской теннисисткой Эжени Бушар, занимающей 69-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6.
Отметим, что в официальной статистике личных встреч оппоненток на данный момент установилось равенство — 1:1.
Также напомним, что в Антланте стартовали мужские соревнования BB&T Atlanta Open.
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