Гамбург. Флориан Майер взял верх над Марко Чеккинато
Немецкий теннисист Флориан Майер прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге, обыграв в двух сетах итальянца Марко Чеккинато, — 7/5, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продлился 1 час 16 минут. 101-й номер рейтинга АТР, 33-летний Флориан, записал в свой актив по четыре брейка и эйса. 24-летний Чеккинато, занимающий 104-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
В матче за выход в ¼ финала German Tennis Championships Майер сыграет либо с россиянином Андреем Кузнецовым, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter