Гамбург. Флориан Майер взял верх над Марко Чеккинато

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Поединок продлился 1 час 16 минут. 101-й номер рейтинга АТР, 33-летний Флориан, записал в свой актив по четыре брейка и эйса. 24-летний Чеккинато, занимающий 104-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В матче за выход в ¼ финала German Tennis Championships Майер сыграет либо с россиянином Андреем Кузнецовым, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.