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24 июля 2017, 15:52 | Теннис | GoTennis.ru

Гамбург. Флориан Майер взял верх над Марко Чеккинато

Немецкий теннисист Флориан Майер прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге, обыграв в двух сетах итальянца Марко Чеккинато, — 7/5, 6/2.

Немецкий теннисист <span class=error>Флориан</span> <span class=error>Майер</span> прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге обыграв в двух сетах итальянца Марко Чеккинато — 7/5 6/2. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 16 минут. 101-й номер рейтинга АТР, 33-летний Флориан, записал в свой актив по четыре брейка и эйса. 24-летний Чеккинато, занимающий 104-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил четыре эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В матче за выход в ¼ финала German Tennis Championships Майер сыграет либо с россиянином Андреем Кузнецовым, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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