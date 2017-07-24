Александр Василенко покидает «Челленджер» в Финляндии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 9 минут, проведённых на корте, 479-я ракетка мира, 22-летний Василенко, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и четыре двойные ошибки. 21-летний Камил, находящийся на 252-й строчке мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.