Александр Василенко покидает «Челленджер» в Финляндии
Российский теннисист Александр Василенко не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Тампере (Финляндия), проиграв в двух сетах поляку Камилу Майхржаку, — 5/7, 1/6.
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За 1 час 9 минут, проведённых на корте, 479-я ракетка мира, 22-летний Василенко, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и четыре двойные ошибки. 21-летний Камил, находящийся на 252-й строчке мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге турнира Майхржак сыграет либо с испанцем Даниэлем
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