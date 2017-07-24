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24 июля 2017, 15:51 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Василенко покидает «Челленджер» в Финляндии

Российский теннисист Александр Василенко не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Тампере (Финляндия), проиграв в двух сетах поляку Камилу Майхржаку, — 5/7, 1/6.

Российский теннисист Александр <span class=error>Василенко</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Челленджера в <span class=error>Тампере</span> (Финляндия) проиграв в двух сетах поляку <span class=error>Камилу</span> Майхржаку — 5/7 1/6. Увеличить
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За 1 час 9 минут, проведённых на корте, 479-я ракетка мира, 22-летний Василенко, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и четыре двойные ошибки. 21-летний Камил, находящийся на 252-й строчке мировой табели о рангах, сделал четыре брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Майхржак сыграет либо с испанцем Даниэлем Химено-Травером, либо с Дмитрием Попко из Казахстана.
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