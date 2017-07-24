Алексей Ватутин: Это была фантастическая неделя
Российский теннисист Алексей Ватутин прокомментировал свою победу над аргентинцем Гвидо Андреоцци в финале «Челленджера» в Познани (Польша).
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«Я безумно счастлив. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме, хотя сегодня в начале встречи у меня возникли проблемы. Но я верил в конечный успех. Ключевым оказалось то, что я отыграл шесть матчболов во втором сете.
Перерыв
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