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24 июля 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин: Это была фантастическая неделя

Российский теннисист Алексей Ватутин прокомментировал свою победу над аргентинцем Гвидо Андреоцци в финале «Челленджера» в Познани (Польша).

Российский теннисист Алексей <span class=error>Ватутин</span> прокомментировал свою победу над аргентинцем <span class=error>Гвидо</span> Андреоцци в финале Челленджера в Познани (Польша). Увеличить
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«Я безумно счастлив. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме, хотя сегодня в начале встречи у меня возникли проблемы. Но я верил в конечный успех. Ключевым оказалось то, что я отыграл шесть матчболов во втором сете.

Перерыв из-за дождя не выбил меня из колеи, я сохранил необходимую концентрацию. Это была фантастическая неделя, благодарю всех болельщиков и организаторов, — цитирует Ватутина пресс-служба турнира.
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