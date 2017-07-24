Диего Шварцман прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге

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За 1 час 15 минут поединка 38-я ракетка мира 24-летний Диего, сделал пять брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 30-летний Хайдер-Маурер, занимающий 836-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и столько же двойных ошибок. Аргентинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.