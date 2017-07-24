Диего Шварцман прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге
Аргентинский теннисист Диего Шварцман преодолел барьер первого круга соревнований в Гамбурге, обыграв в двух сетах австрийца Андреаса
Хайдер-Маурера, — 6/2, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 15 минут поединка 38-я ракетка мира 24-летний Диего, сделал пять брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 30-летний
Следующим соперником Шварцмана на турнире German Tennis Championships будет немец
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter