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24 июля 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Диего Шварцман прошёл во второй раунд турнира в Гамбурге

Аргентинский теннисист Диего Шварцман преодолел барьер первого круга соревнований в Гамбурге, обыграв в двух сетах австрийца Андреаса Хайдер-Маурера, — 6/2, 6/3.

Аргентинский теннисист Диего Шварцман преодолел барьер первого круга соревнований в Гамбурге обыграв в двух сетах австрийца <span class=error>Андреаса</span> <nobr>Хайдер-Маурера</nobr> — 6/2 6/3. Увеличить
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За 1 час 15 минут поединка 38-я ракетка мира 24-летний Диего, сделал пять брейков и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 30-летний Хайдер-Маурер, занимающий 836-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и столько же двойных ошибок. Аргентинец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Следующим соперником Шварцмана на турнире German Tennis Championships будет немец Седрик-Марсель Штебе.
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