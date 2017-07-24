Андрей Рублёв: Впервые увидев игру Надаля, стал подражать ему во всём

«Разумеется, будучи ребёнком, я хотел побеждать на турнирах «Большого шлема», соревнованиях ATP, вообще всех состязаниях, которые видел по телевизору. Мечтал о высоких результатах и ярких победах. И вот теперь я завоевал свой первый трофей на таком уровне. Это очень приятно, но нужно продолжать работу.

Я несколько раз выразил благодарность Борне, но это довольно сложная ситуация. С одной стороны, я был невероятно рад оказаться в основной сетке, но с другой — мне было жалко Чорича, ведь он отличный игрок. У него тоже были шансы на победу в этом турнире, но он получил травму. Надеюсь, что он вернётся как можно скорее.