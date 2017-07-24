Андрей Рублёв: Впервые увидев игру Надаля, стал подражать ему во всём
Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший триумфатором соревнований в Умаге, поделился впечатлениями от данного успеха.
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Видимо, что-то случилось...
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«Разумеется, будучи ребёнком, я хотел побеждать на турнирах «Большого шлема», соревнованиях ATP, вообще всех состязаниях, которые видел по телевизору. Мечтал о высоких результатах и ярких победах. И вот теперь я завоевал свой первый трофей на таком уровне. Это очень приятно, но нужно продолжать работу.
Я несколько раз выразил благодарность Борне, но это довольно сложная ситуация. С одной стороны, я был невероятно рад оказаться в основной сетке, но с другой — мне было жалко Чорича, ведь он отличный игрок. У него тоже были шансы на победу в этом турнире, но он получил травму. Надеюсь, что он вернётся как можно скорее.
У меня было три любимых теннисиста. Безусловно, мне очень нравится Федерер. Думаю, его любят все. В детстве я также был большим фанатом Сафина. А затем, когда я первый раз в жизни увидел, как играет Надаль, то стал ему подражать. Даже одежду покупал такую же. Когда мне было 11 лет, то я носил футболку на несколько размеров больше. Вообще, я собрал чуть ли не всю коллекцию одежды Рафы, — цитирует Рублёва
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