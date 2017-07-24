Дамир Джумхур завершил выступление на турнире в Гамбурге
Боснийский теннисист Дамир Джумхур не смог преодолеть барьер первого раунда соревнований в Гамбурге, проиграв в двух сетах немцу
Седрику-Марселю Штебе, — 3/6, 4/6.
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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 88-я ракетка мира, 25-летний Джумхур, четырежды брал подачу соперника, совершил два эйса и три двойные ошибки. 26-летний
Во втором круге турнира German Tennis Championships Штебе померится силами либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с австрийцем Андресом
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