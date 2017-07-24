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24 июля 2017, 14:15 | Теннис | GoTennis.ru

Дамир Джумхур завершил выступление на турнире в Гамбурге

Боснийский теннисист Дамир Джумхур не смог преодолеть барьер первого раунда соревнований в Гамбурге, проиграв в двух сетах немцу Седрику-Марселю Штебе, — 3/6, 4/6.

Боснийский теннисист <span class=error>Дамир</span> Джумхур не смог преодолеть барьер первого раунда соревнований в Гамбурге проиграв в двух сетах немцу <nobr>Седрику-Марселю</nobr> <span class=error>Штебе</span> — 3/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 88-я ракетка мира, 25-летний Джумхур, четырежды брал подачу соперника, совершил два эйса и три двойные ошибки. 26-летний Седрик-Марсель, занимающий 153-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал шесть брейк-пойнтов и дважды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира German Tennis Championships Штебе померится силами либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с австрийцем Андресом Хайдер-Маурером.
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