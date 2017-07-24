Дамир Джумхур завершил выступление на турнире в Гамбурге

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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 88-я ракетка мира, 25-летний Джумхур, четырежды брал подачу соперника, совершил два эйса и три двойные ошибки. 26-летний Седрик-Марсель, занимающий 153-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал шесть брейк-пойнтов и дважды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.