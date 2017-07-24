Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30476929/
24 июля 2017, 14:14 | Теннис | GoTennis.ru

Гамбург. Орасио Себальос успешно начал выступление на соревнованиях

Аргентинский теннисист Орасио Себальос преодолел барьер первого раунда турнира в Гамбурге, переиграв в двух сетах немца Даниэля Альмайера, — 7/6 (2), 6/4.

Аргентинский теннисист <span class=error>Орасио</span> Себальос преодолел барьер первого раунда турнира в Гамбурге переиграв в двух сетах немца <span class=error>Даниэля</span> Альмайера — 7/6 (2) 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 1 час 48 минут. 57-й номер рейтинга АТР, 32-летний Орасио, сделал три брейка и два эйса. 18-летний Альмайер, занимающий 218-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил девять эйсов и одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований German Tennis Championships Себальос сразится с победителем игры чеха Иржи Веселы и испанца Фернандо Вердаско.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 мюнля

Дамир Джумхур завершил выступление на турнире в Гамбурге

Мэттью Эбден: Участие в финале стало наградой за тяжёлую работу

Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат США