Гамбург. Орасио Себальос успешно начал выступление на соревнованиях

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Поединок продлился 1 час 48 минут. 57-й номер рейтинга АТР, 32-летний Орасио, сделал три брейка и два эйса. 18-летний Альмайер, занимающий 218-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил девять эйсов и одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований German Tennis Championships Себальос сразится с победителем игры чеха Иржи Веселы и испанца Фернандо Вердаско.