Гамбург. Орасио Себальос успешно начал выступление на соревнованиях
Аргентинский теннисист Орасио Себальос преодолел барьер первого раунда турнира в Гамбурге, переиграв в двух сетах немца Даниэля Альмайера, — 7/6 (2), 6/4.
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Поединок продлился 1 час 48 минут. 57-й номер рейтинга АТР, 32-летний Орасио, сделал три брейка и два эйса. 18-летний Альмайер, занимающий 218-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил девять эйсов и одну двойную ошибку. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований German Tennis Championships Себальос сразится с победителем игры чеха Иржи Веселы и испанца Фернандо Вердаско.
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