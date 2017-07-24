Теннисное раздолье. Бостад, Нанчан, Гамбург, Атланта, Гштаад
На этой неделе состоятся турниры АТР-250 в Атланте и Гштаааде, «пятисотник» в Гамбурге, а также два WTA International в Нанчане и Бостаде.
На этой неделе стартует US Open Series. Первый турнир на американском харде пройдёт в Атланте. При этом игроки, как и на прошлой неделе, имеют возможность выбирать как покрытие, так и континент, на котором играть. Помимо Атланты пройдут соревнования в Европе и Азии на грунте и харде.
Турнир WTA/International. Бостад (Швеция). Swedish Open
Призовой фонд: $226 750.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Каролина Возняцки (7), Анастасия Севастова (19), Каролин Гарсия (21), Кики Бертенс (27), Катержина Синякова (39), Мона Бартель (48), Элисе Мертенс (51), Юханна Ларссон (55), Анна Блинкова, Елизавета Куличкова.
Полный список участников.
Отказались от участия: Юлия Путинцева (29), Тимя Бачински (22), Анетт Контавейт (49), Кристина Макхэйл (58), Сорана Кырстя (59), Саманта Стосур (34).
Действующий победитель: Лаура Зигемунд.
Вслед за мужчинами в Бостаде сыграют женщины. Соревнование существует с 1948 года. Правда, женский чемпионат прекратил своё существование в 1990 году, но спустя 19 лет вернулся в календарь WTA. Российские и советские теннисистки никогда не добивались здесь заметных успехов. В розыгрыше-2017 нашу страну представят Анна Блинкова и Елизавета Куличкова, а главным фаворитом станет Каролина Возняцки.
Турнир WTA/International. Нанчан (Китай). Jiangxi Open
Призовой фонд: $ 250 000.
Покрытие: хард.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Чжан Шуай (30), Пэн Шуай (35), Кристина Плишкова (45), Ван Цян (57), Елена Янкович (60), Дуань Инъин (63), Риса Одзаки (73), Нао Хибино (89), Алла Кудрявцева.
Полный список участников.
Отказались от участия: Магда Линетт (77), Кристина Кучова (102), Вера Звонарёва (137), Ана Богдан (111).
Действующий победитель: Ваня Кинг.
Если в Бостаде теннисистки сыграют на грунте, то в Китае пройдёт турнир на харде. Соревнование появилось в календаре
Турнир АТР World Tour 500. Гамбург (Германия). German Open
Призовой фонд: $ 1 674 385.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники:
Полный список участников.
Отказались от участия: Пабло
Действующий победитель: Мартин Клижан.
Турнир в Гамбурге имеет престижную категорию ATP-500, но нельзя сказать, что состав участников выглядит внушительным. Больших звёзд не было и так, а за несколько дней до старта снялись два известных игрока — Пабло
Турнир АТР World Tour 250. Атланта (Джорджия, США). Atlanta Open
Призовой фонд: $ 642 750.
Покрытие: хард.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Джон Иснер (21), Джек Сок (18), Жиль Мюллер (28), Райан Харрисон (41), Кайл Эдмунд (44), Дональд Янг (50), Чхун Хён (58), Маркос Багдатис (63), Константин Кравчук.
Полный список участников.
Отказались от участия: Кевин Андерсон (37), Ник Кирьос (20), Миша Зверев (31), Адриан Маннарино (62), Бернард Томич (48), Даниэль Эванс (54).
Действующий победитель: Ник Кирьос.
Турниром в Атланте стартует US Open Series. Серия соревнований на харде проходит вплоть до US Open, а три лучших игрока по результатам всех турниров получат денежные бонусы уже на Открытом чемпионате США. Только что победивший в Ньюпорте Джон Иснер собирается сыграть в Атланте. На этом соревновании он побеждал трижды, а ещё трижды, в том числе в прошлом сезоне, доходил до финала. В 2016-м он уступил Нику Кирьосу. Австралиец собирался защищать свой титул, но был вынужден отказаться. Отметим, что турнир проходит с 2010 года, и в шести случаях из семи выигрывали американцы.
Турнир АТР World Tour 250. Гштаад (Швейцария). Swiss Open
Призовой фонд: $538 800.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения:
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Давид Гоффен (13), Роберто
Полный список участников.
Отказались от участия: Виктор Троицки (40), Мариуш Копил (91), Жереми Шарди (80).
Действующий победитель: Фелисьяно Лопес.
Открытый чемпионат Швейцарии имеет более низкую категорию в сравнении с турниром в Гамбурге, но при этом состав участников весьма приличный. Здесь выступят два игрока топ-20 — Давид Гоффен и Роберто
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