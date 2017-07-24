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https://sport.mail.ru/news/tennis/30476296/
24 июля 2017, 13:32 | Теннис | Чемпионат.com

Джокович, вероятно, пропустит US Open и три турнира серии «Мастерс-1000»

Сербский теннисист Новак Джокович, досрочно завершивший борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом из-за проблем с правым локтем, пропустит до 12 недель и, вероятнее всего, не сыграет на Открытом чемпионате США и трёх турнирах категории «Мастерс-1000» (Монреаль, Цинциннати, Шанхай), сообщает Sport Klub.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович досрочно завершивший борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом <span class=error>Томашем</span> <span class=error>Бердыхом</span> <nobr>из-за </nobr>проблем с правым локтем пропустит до 12 недель и вероятнее всего не сыграет на Открытом чемпионате США и трёх турнирах категории <span class=error>Мастерс</span>-1000 (Монреаль Цинциннати Шанхай) сообщает Sport <span class=error>Klub</span>. Увеличить
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Врач Федерации тенниса Сербии Здеслав Милинкович подтвердил информацию о травме Новака и сообщил, что уроженец Белграда прошёл обследование в Торонто. Пока было принято решение операцию не делать.

На этой неделе бывшая первая ракетка мира проведёт пресс-конференцию в Белграде, на которой подробнее расскажет о своём состоянии.
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