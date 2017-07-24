Джокович, вероятно, пропустит US Open и три турнира серии «Мастерс-1000»

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Врач Федерации тенниса Сербии Здеслав Милинкович подтвердил информацию о травме Новака и сообщил, что уроженец Белграда прошёл обследование в Торонто. Пока было принято решение операцию не делать.