Джокович, вероятно, пропустит US Open и три турнира серии «Мастерс-1000»
Сербский теннисист Новак Джокович, досрочно завершивший борьбу в четвертьфинале Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом
из-за проблем с правым локтем, пропустит до 12 недель и, вероятнее всего, не сыграет на Открытом чемпионате США и трёх турнирах категории «Мастерс-1000» (Монреаль, Цинциннати, Шанхай), сообщает Sport Klub.
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Врач Федерации тенниса Сербии Здеслав Милинкович подтвердил информацию о травме Новака и сообщил, что уроженец Белграда прошёл обследование в Торонто. Пока было принято решение операцию не делать.
На этой неделе бывшая первая ракетка мира проведёт
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