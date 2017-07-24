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24 июля 2017, 13:09 | Теннис | GoTennis.ru

Паоло Лоренци: На моей игре в финале сказалась усталость

Итальянский теннисист Паоло Лоренци рассказал о причинах своего поражения от россиянина Андрея Рублёва в финале турнира в Умаге.

Итальянский теннисист <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> рассказал о причинах своего поражения от россиянина Андрея <span class=error>Рублёва</span> в финале турнира в <span class=error>Умаге</span>. Увеличить
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«Рублёв прекрасно выступал в течение всей недели. Я действовал медленно, поэтому моя игра не была разнообразной. Погода стояла жаркая и влажная, к тому же я потратил очень много сил накануне», — цитирует Лоренци пресс-служба АТР.
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