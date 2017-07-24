Паоло Лоренци: На моей игре в финале сказалась усталость

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«Рублёв прекрасно выступал в течение всей недели. Я действовал медленно, поэтому моя игра не была разнообразной. Погода стояла жаркая и влажная, к тому же я потратил очень много сил накануне», — цитирует Лоренци пресс-служба АТР.