Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв поднялся на третью строчку
Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший триумфатором турнира в Умаге, поднялся на три позиции и теперь занимает третье место в Чемпионской гонке АТР для игроков не старше 21 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионская гонка U-21. Версия от 24 июля 2017 года.
1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2710.
2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 810.
3. (6) Андрей Рублёв (Россия) — 714.
4. (3) Борна Чорич (Хорватия) — 686.
5. (4) Даниил Медведев (Россия) — 607.
6. (5) Хён Чон (Южная Корея) — 505.
7. (7) Фрэнсис Тиафо (США) — 452.
8. (8) Джаред Дональдсон (США) — 447.
9. (8) Эрнесто Эскобедо (США) — 392.
10. (10) Каспер Рууд (Норвегия) — 352.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter