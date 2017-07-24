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https://sport.mail.ru/news/tennis/30475469/
24 июля 2017, 12:23 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв поднялся на третью строчку

Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший триумфатором турнира в Умаге, поднялся на три позиции и теперь занимает третье место в Чемпионской гонке АТР для игроков не старше 21 года.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> ставший триумфатором турнира в <span class=error>Умаге</span> поднялся на три позиции и теперь занимает третье место в Чемпионской гонке <span class=error>АТР</span> для игроков не старше 21 года. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 24 июля 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2710.

2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 810.

3. (6) Андрей Рублёв (Россия) — 714.

4. (3) Борна Чорич (Хорватия) — 686.

5. (4) Даниил Медведев (Россия) — 607.

6. (5) Хён Чон (Южная Корея) — 505.

7. (7) Фрэнсис Тиафо (США) — 452.

8. (8) Джаред Дональдсон (США) — 447.

9. (8) Эрнесто Эскобедо (США) — 392.

10. (10) Каспер Рууд (Норвегия) — 352.
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