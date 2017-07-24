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24 июля 2017, 11:25 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв стал седьмым игроком, победившим на турнире в качестве «лаки-лузера»

Российский теннисист Андрей Рублёв завоевал чемпионский титул на соревнованиях в Умаге.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> завоевал чемпионский титул на соревнованиях в <span class=error>Умаге</span>. Увеличить
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Таким образом, Андрею удалось стать седьмым игроком, который первенствовал на турнире в качестве «лаки-лузера».

В предыдущий раз такое произошло на соревнованиях в Ньюпорте в 2009 году, когда трофей достался американцу Радживу Раму.
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