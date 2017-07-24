Андрей Рублёв стал седьмым игроком, победившим на турнире в качестве «лаки-лузера»
Российский теннисист Андрей Рублёв завоевал чемпионский титул на соревнованиях в Умаге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таким образом, Андрею удалось стать седьмым игроком, который первенствовал на турнире в качестве «лаки-лузера».
В предыдущий раз такое произошло на соревнованиях в Ньюпорте в 2009 году, когда трофей достался американцу Радживу Раму.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter