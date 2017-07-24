Егор Герасимов поднялся на 37 позиций в мировом теннисном рейтинге

Совершить такой «прыжок» 24-летний минчанин смог после выигрыша турнира серии Challenger в казахстанской Астане.

Белорус Егор Герасимов выиграл турнир в АстанеПервый сет сегодняшнего решающего поединка с Михаилом Кукушкиным (118-й номер рейтинга АТР) из Казахстана Егор Герасимов (160) выиграл в упорнейшей борьбе на тай-брейке — 7:6 (11:9).

В топ-200 мирового рейтинга кроме Герасимова входят еще два белоруса Владимир Игнатик (135) и Илья Ивашко (182). На верхних этажах рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов изменений не произошло.

Топ-10 выглядит так:

1. Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

4. Новак Джокович (Сербия) — 6325,

5. Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140,

6. Марин Чилич (Хорватия) — 5075,

7. Доминик Тим (Австрия) — 4030,

8. Кеи Нишикори (Япония) — 3740,

9. Милош Раонич (Канада) — 3310,

10. Григор Димитров (Болгария) — 3160.

В парном рейтинге белорус Максим Мирный занимает 57-е место. На этой неделе Мирный в паре с канадским теннисистом Даниэлем Нестором выступит на турнире в Гамбурге.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации белоруска Александра Саснович переместилась с сотого на 91-е место. Арина Соболенко занимает 118-ю позицию, Ольга Говорцова на 144-й строке, Виктория Азаренко находится на 203-м месте.

Первая десятка рейтинга WTA:

1. Каролина Плишкова (Чехия) — 6855,

2. Симона Халеп (Румыния) — 6670,

3. Ангелика Кербер (Германия) — 5975,

4. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990,

5. Элина Свитолина (Украина) — 4935,

6. Каролин Возняцки (Дания) — 4780,

7. Йоханна Конта (Великобритания) — 4750,

8. Светлана Кузнецова (Россия) — 4500,

9. Венус Уильямс (США) — 4157,

10. Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.