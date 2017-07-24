Егор Герасимов поднялся на 37 позиций в мировом теннисном рейтинге
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов поднялся на 37 позиций в рейтинге АТР и занимает сейчас 123-е место. Это лучший показатель среди всех белорусских теннисистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Совершить такой «прыжок» 24-летний минчанин смог после выигрыша турнира серии Challenger в казахстанской Астане.
Белорус Егор Герасимов выиграл турнир в АстанеПервый сет сегодняшнего решающего поединка с Михаилом Кукушкиным (118-й номер рейтинга АТР) из Казахстана Егор Герасимов (160) выиграл в упорнейшей борьбе на
В топ-200 мирового рейтинга кроме Герасимова входят еще два белоруса Владимир Игнатик (135) и Илья Ивашко (182). На верхних этажах рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов изменений не произошло.
Топ-10 выглядит так:
1. Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7465,
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,
4. Новак Джокович (Сербия) — 6325,
5. Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140,
6. Марин Чилич (Хорватия) — 5075,
7. Доминик Тим (Австрия) — 4030,
8. Кеи Нишикори (Япония) — 3740,
9. Милош Раонич (Канада) — 3310,
10. Григор Димитров (Болгария) — 3160.
В парном рейтинге белорус Максим Мирный занимает 57-е место. На этой неделе Мирный в паре с канадским теннисистом Даниэлем Нестором выступит на турнире в Гамбурге.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации белоруска Александра Саснович переместилась с сотого на 91-е место. Арина Соболенко занимает 118-ю позицию, Ольга Говорцова на 144-й строке, Виктория Азаренко находится на 203-м месте.
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Каролина Плишкова (Чехия) — 6855,
2. Симона Халеп (Румыния) — 6670,
3. Ангелика Кербер (Германия) — 5975,
4. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990,
5. Элина Свитолина (Украина) — 4935,
6. Каролин Возняцки (Дания) — 4780,
7. Йоханна Конта (Великобритания) — 4750,
8. Светлана Кузнецова (Россия) — 4500,
9. Венус Уильямс (США) — 4157,
10. Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.
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