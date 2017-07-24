Российский теннисист Андрей Кузнецов поднялся на 19 позиций в Чемпионской гонке ATP

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Кузнецов на прошедшей неделе дошел до полуфинала на турнире в шведском Бостаде, где уступил украинцу Александру Долгополову со счетом 3:6, 2:6.

Другой представитель России — 19-летний Андрей Рублев — после победы на турнире в Умаге поднялся с 53-го на 38-е место. Этот титул стал первым для Рублева в карьере на турнирах ATP.

Чемпионская гонка ATP, версия от 24 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905,

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 2710,

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585,

8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1905…

35 (35). Карен Хачанов (Россия) — 810…

38 (53). Андрей Рублев (Россия) — 773…

48 (44). Даниил Медведев (Россия) — 637…

76 (95). Андрей Кузнецов (Россия) — 456…

90 (94). Евгений Донской (Россия) — 394.