Российский теннисист Андрей Кузнецов поднялся на 19 позиций в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Россиянин Андрей Кузнецов поднялся с 95-го на 76-е место в рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
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Кузнецов на прошедшей неделе дошел до полуфинала на турнире в шведском Бостаде, где уступил украинцу Александру Долгополову со счетом 3:6, 2:6.
Другой представитель России — 19-летний Андрей Рублев — после победы на турнире в Умаге поднялся с 53-го на 38-е место. Этот титул стал первым для Рублева в карьере на турнирах ATP.
Чемпионская гонка ATP, версия от 24 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905,
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 2710,
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585,
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1905…
35 (35). Карен Хачанов (Россия) — 810…
38 (53). Андрей Рублев (Россия) — 773…
48 (44). Даниил Медведев (Россия) — 637…
76 (95). Андрей Кузнецов (Россия) — 456…
90 (94). Евгений Донской (Россия) — 394.
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