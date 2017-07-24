Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTA

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Шарапова в апреле возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, но в середине мая травмировалась и с тех пор провела одну игру, 17 июля приняв участие в матче командного турнира World Team Tennis. Она с 310 очками переместилась с 120-й на 124-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова (2585) сохранила 10-е место. Елена Веснина (1725) осталась 11-й. В первой десятке изменений не произошло.

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 24 июля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 4020 очков.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3793.

4 (4). Винус Уильямс (США) — 3667.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3570.

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 3362.

8 (8). Каролин Возняцки (Дания) — 3216.

9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2837.

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585.

11 (11). Елена Веснина (Россия) — 1725.

13 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1707…

33 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…

52 (51). Наталья Вихлянцева (Россия) — 740…

53 (52). Екатерина Макарова (Россия) — 739…

66 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 611…

72 (70). Евгения Родина (Россия) — 586…

124 (120). Мария Шарапова (Россия) — 310.