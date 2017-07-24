Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WTA
ТАСС, 24 июля. Россиянка Мария Шарапова опустилась на четыре позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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Шарапова в апреле возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, но в середине мая травмировалась и с тех пор провела одну игру, 17 июля приняв участие в матче командного турнира World Team Tennis. Она с 310 очками переместилась с 120-й на 124-ю строчку.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова (2585) сохранила 10-е место. Елена Веснина (1725) осталась 11-й. В первой десятке изменений не произошло.
Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.
Чемпионская гонка WTA от 24 июля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 4020 очков.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3793.
4 (4). Винус Уильямс (США) — 3667.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3570.
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 3362.
8 (8). Каролин Возняцки (Дания) — 3216.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2837.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585.
11 (11). Елена Веснина (Россия) — 1725.
13 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1707…
33 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…
52 (51). Наталья Вихлянцева (Россия) — 740…
53 (52). Екатерина Макарова (Россия) — 739…
66 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 611…
72 (70). Евгения Родина (Россия) — 586…
124 (120). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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