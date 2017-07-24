Российский теннисист Рублев поднялся на 25 позиций в рейтинге АТР

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В воскресенье 19-летний Рублев выиграл первый взрослый турнир под эгидой ATP в хорватском Умаге, победив в финале итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:4, 6:2.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует британец Энди Маррей, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер. Россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Андрей Кузнецов поднялись на 32-е, 48-е, 49-е и 71-е места соответственно, Михаил Южный и Евгений Донской опустились на 85-ю и 98-ю позиции.

Рейтинг ATP от 24 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325.

5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

8 (8). Кэй Нисикори (Япония) — 3740.

9 (9). Милош Раонич (Канада) — 3310.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3160…

32 (33). Карен Хачанов (Россия) — 1249…

48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902…

49 (74). Андрей Рублев (Россия) — 895…

71 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 680…

85 (76). Михаил Южный (Россия) — 605…

98 (92). Евгений Донской (Россия) — 549.