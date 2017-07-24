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24 июля 2017, 7:54 | Теннис | ТАСС

Мария Шарапова опустилась на 173-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 24 июля. Россиянка Мария Шарапова опустилась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

<em>ТАСС 24 июля. </em>Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> опустилась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. Увеличить
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Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 171-й на 173-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер.

Рейтинг WTA от 24 июля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5975.

4 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4935.

6 (7). Каролин Возняцки (Дания) — 4780.

7 (4). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.

9 (9). Винус Уильямс (США) — 4157.

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985…

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2160.

19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2121…

33 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1520…

59 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…

67 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…

84 (85). Евгения Родина (Россия) — 712…

88 (92). Екатерина Александрова (Россия) — 686…

173 (171). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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