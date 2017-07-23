И вовсе не лузер. Рублев выиграл первый титул

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За два неполных летних месяца в теннисной жизни Андрея Рублева многое изменилось.

Еще в конце мая он, измученный и грустный после обидного поражения в пяти сетах на старте Roland Garros, рассуждал, что устал просто набираться полезного опыта и что хотел бы уже начать показывать серьезные результаты. А не получается.

Именно после этого дела его пошли в гору. В Халле Рублев сыграл первый в карьере четвертьфинал и на Уимблдон приехал уже игроком Top-100. Прошел квалификацию и провел еще два пятисетовых матча. Победить во втором ему, возможно, помешали проблемы со здоровьем. Тем не менее, еще один рывок в рейтинге сделал 19-летнего москвича, перебравшегося тренироваться в Барселону, третьей ракеткой России и 74-й мира.

Хотя еще считанные недели назад Рублев рассуждал: «Я пока не могу сказать, что вхожу в круг ведущих теннисистов мира, ведь на основных соревнованиях почти не играю. Только в квалификациях или на челленджерах». На вопрос о том, чего ему не хватает для прорыва, Андрей тогда ответил: «То тут, то там что-то не складывается. Думаю, что все в голове. Нужно просто поймать волну, обрести уверенность, почувствовать соперников. Ну, и физических кондиций поднабрать, чтобы матчи давались легче».

Волну успеха юный россиянин поймал на хорватском морском курорте — в Умаге.

Прежде всего, ему там улыбнулась удача. Ведь сначала Рублев проиграл в финале квалификации грунтового турнира Атилле Балашу (напомнив, что Венгрия — ближайший соперник сборной России в Кубке Дэвиса). Но россиянин попал в основную сетку как «лаки лузер» после отказа выступить молодой хорватской звезды Борны Чорича, внезапно почувствовавшего боль в шее.

В Умаге Рублев продемонстрировал и свой неуступчивый характер, благодаря которому вытянул непростой четвертьфинальный матч с третьим «сеяным» и действующим чемпионом Фабио Фоньини. 30-летний итальянец приехал в Хорватию со своей титулованной женой экс-теннисисткой Флавией Пеннеттой и крошечным сыном Федерико, с которым вовсю нянчился в перерывах между тренировками.

Битва Фоньини с Рублевым продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась тай-брейком в решающем сете.

«Это был очень тяжелый матч. Нужно было бороться за каждое очко и отдавать всего себя. Это один из сложнейших матчей, которые я когда-либо играл», — подвел итог затяжному поединку россиянин.

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В своем дебютном полуфинале на уровне ATP наш «лаки лузер» встречался с надеждой хорватских болельщиков — опытным Иваном Додигом. Борьба там была только в первом сете, где Рублев не смог взять свою подачу при 5:3, но реабилитировался на тай-брейке — 7:6 (7:4), 6:1.

«Главным было оставаться сильным ментально. Я понимал, что мы оба не лучшим образом чувствуем себя на корте, и погодные условия были сложными, так что это была больше борьба нервов», — отметил россиянин.

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Когда игрок, признававший, что его главная проблема — в голове, говорит о ментальной устойчивости, это хороший знак, не правда ли? Но и физически россиянин, это видно, заметно прибавил.

Бороться за титул Рублеву предстояло с одним из ветеранов ATP Паоло Лоренци. Итальянец в свои 35 лет играл четвертый финал в карьере и второй в нынешнем сезоне. Свою путевку в решающую встречу он накануне отстаивал в затяжном поединке с соотечественником Алессандро Джанесси, который к тому же состоялся позже полуфинала с участием Рублева. Лоренци позднее начала финала — 20.00 по местному времени — было, надо полагать, на руку. Но, впрочем, не особо помогло. Рублев провел финал классно и без какой-либо дебютантской дрожи, чуть расслабившись лишь в середине первого сета.

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Россиянин действовал активно, превосходил соперника в обмене ударами с задней линии, старался при этом сыграть красиво и совсем немного ошибался. Он взял четыре гейма подряд, вел 4:1 и был в двух мячах от того, чтобы еще увеличить отрыв. Тем не менее, Лоренци сократил отставание до минимума, а при 5:4 на подаче Рублева было 0:30, но он из щекотливой ситуации выбрался. Ударом справа на вылет завершил партию в свою пользу — 6:4.

В сете номер два россиянин хорошо подавал и здорово атаковал, преимущественно справа, поддавливал соперника с задней линии и уверенно брал геймы на своей подаче. Шикарным обводящим ударом на брейк-пойнте Андрей взял пятый гейм, сделав счет 3:2, а в седьмом вовсе деморализовал соперника, дважды приняв на вылет.

Уже в следующем гейме кроссом под заднюю линию Рублев заработал матчбол и дождался ошибки соперника — 6:4, 6:2. Рублев выиграл свой первый титул!

Свой первый приз в ATP World Tour — огромную синюю чашу — россиянин получил из рук Горана Иванишевича, именем которого назван центральный корт стадиона в Умаге. Но выглядел 19-летний россиянин при этом скорее растерянным, чем счастливым.

В понедельник он войдет в Top-50 и станет там самым молодым. И то ли еще будет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">? Andrey Rublev con el trofeo de campeón del ATP 250 de <a href="https://twitter.com/hashtag/Umag?src=hash">#Umag</a>. (vía <a href="https://twitter.com/doublefault28">@doublefault28</a>) <a href="https://t.co/60Pr9PMBe9">pic.twitter.com/60Pr9PMBe9</a></p>— Tenis Break (@Tenis_Break) <a href="https://twitter.com/Tenis_Break/status/889221340162555905">23 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>