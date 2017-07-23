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23 июля 2017, 23:48 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Моя жизнь изменилась за одну неделю

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Паоло Лоренци в финале турнира в Умаге.

«Думал, что соревнования для меня закончены — я проиграл в квалификации — а теперь я чемпион. Моя жизнь изменилась за одну неделю.

Спасибо тебе, Паоло, надеюсь, что ещё сыграем. Спасибо всем болельщикам, которые приходили на мои матчи. Надеюсь, вам понравилось, — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.
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