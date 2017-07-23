Андрей Рублёв: Моя жизнь изменилась за одну неделю
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Паоло Лоренци в финале турнира в Умаге.
«Думал, что соревнования для меня закончены — я проиграл в квалификации — а теперь я чемпион. Моя жизнь изменилась за одну неделю.
Спасибо тебе, Паоло, надеюсь, что ещё сыграем. Спасибо всем болельщикам, которые приходили на мои матчи. Надеюсь, вам понравилось, — цитирует Рублёва
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