Андрей Рублёв: Моя жизнь изменилась за одну неделю

«Думал, что соревнования для меня закончены — я проиграл в квалификации — а теперь я чемпион. Моя жизнь изменилась за одну неделю.

Спасибо тебе, Паоло, надеюсь, что ещё сыграем. Спасибо всем болельщикам, которые приходили на мои матчи. Надеюсь, вам понравилось, — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.