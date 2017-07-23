Паоло Лоренци: Надеюсь, это лишь первый из множества титулов Рублёва

«Я хочу поздравить соперника. Надеюсь, это лишь первый из множества его титулов.

Мне всегда нравится приезжать в Умаг — тут много моих соотечественников, которые рады меня поддержать. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этой неделе, а особенно — врача, — цитирует Паоло пресс-служба турнира.