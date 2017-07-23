Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Умаге

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Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут, за которые Андрей дважды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Паоло сделал два эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Титул турнира в Умаге стал для Рублёва первым в карьере, принеся ему €85,945 призовых и 280 баллов рейтинга.