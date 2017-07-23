Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Умаге
74-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в финале соревнований Croatia Open Umag победил итальянца Паоло Лоренци, занимающего 34-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут, за которые Андрей дважды подал навылет и реализовал четыре
Титул турнира в Умаге стал для Рублёва первым в карьере, принеся ему €85,945 призовых и 280 баллов рейтинга.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter