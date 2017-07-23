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23 июля 2017, 22:59 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Умаге

74-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в финале соревнований Croatia Open Umag победил итальянца Паоло Лоренци, занимающего 34-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/2.

74-я ракетка мира российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> в финале соревнований Croatia <span class=error>Open</span> <span class=error>Umag</span> победил итальянца <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> занимающего 34-е место мирового рейтинга — 6/4 6/2. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут, за которые Андрей дважды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Тогда как Паоло сделал два эйса и один брейк, четырежды ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Титул турнира в Умаге стал для Рублёва первым в карьере, принеся ему €85,945 призовых и 280 баллов рейтинга.
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