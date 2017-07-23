Тарпищев: Шараповой будет сложно играть в основной сетке US Open после квалификации

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Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сможет попасть в основную сетку турнира через квалификацию или получив wild card («специальное приглашение») от организаторов. Через квалификационный турнир в основную сетку попадут 16 теннисисток, еще восемь — благодаря wild card. Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

«Шараповой надо не форсировать подготовку к Открытому чемпионату США, а спокойно играть те турниры, куда ее зовут организаторы, предоставляя wild card, — сказал Тарпищев. — Ей непросто возвращаться в соревновательный ритм, непросто набирать форму. И на Открытом чемпионате США будет сложно пройти сначала квалификацию, а потом выдержать двухнедельный турнир».

«Многое будет зависеть от удачи. Если повезет с жеребьевкой, тогда Шарапова сможет выступить хорошо», — добавил президент ФТР.