Тарпищев: Шараповой будет сложно играть в основной сетке US Open после квалификации
МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Марии Шараповой, пропустившей 15 месяцев, будет сложно сначала пройти квалификацию, а потом удачно сыграть в основной сетке Открытого чемпионата США. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сможет попасть в основную сетку турнира через квалификацию или получив wild card («специальное приглашение») от организаторов. Через квалификационный турнир в основную сетку попадут 16 теннисисток, еще восемь — благодаря wild card. Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.
«Шараповой надо не форсировать подготовку к Открытому чемпионату США, а спокойно играть те турниры, куда ее зовут организаторы, предоставляя wild card, — сказал Тарпищев. — Ей непросто возвращаться в соревновательный ритм, непросто набирать форму. И на Открытом чемпионате США будет сложно пройти сначала квалификацию, а потом выдержать двухнедельный турнир».
«Многое будет зависеть от удачи. Если повезет с жеребьевкой, тогда Шарапова сможет выступить хорошо», — добавил президент ФТР.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
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