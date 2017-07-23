Алексей Ватутин выиграл «Челленджер» в Польше

Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут, за которые Алексей сделал один эйс и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Гвидо один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Ватутина первым на «Челленджерах» в текущем сезоне и в карьере, принеся ему €9,200 призовых и 90 баллов рейтинга.