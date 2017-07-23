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https://sport.mail.ru/news/tennis/30470139/
23 июля 2017, 19:48 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин выиграл «Челленджер» в Польше

256-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, в финале турнира категории «Челленджер» в польском городе Познань оказался сильнее аргентинца Гвидо Андреоцци, занимающего 158-е место мирового рейтинга, — 2/6, 7/6 (10), 6/3.

Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут, за которые Алексей сделал один эйс и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Гвидо один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Ватутина первым на «Челленджерах» в текущем сезоне и в карьере, принеся ему €9,200 призовых и 90 баллов рейтинга.
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