Рублёв проиграет в трёх сетах. Превью финала турнира в Умаге

Итальянский ветеран Паоло Лоренци, четвёртая ракетка соревнований Croatia Umag Open, встретится Андреем Рублёвым в первом для российского подростка финале АТР (для итальянца это четвёртый решающй матч). Грунтовые корты неплохо подходят обоим спортсменам, а итальянец неоднократно называл это покрытие своим любимым. Что ж, нас ждёт интересный матч.

История

Лоренци и Рублёв прежде не встречались, так что можем сравнить их лишь с точки зрения опыта. В этой сфере у Паоло будет заметное преимущество — он стал профессионалом в 2003, когда Андрею было всего шесть шесть лет. Также он, как упоминалось выше, трижды выходил в финал на соревнованиях АТР, завоевав один титул — в прошлогоднем Китцбюэле. Тем не менее, обширный опыт не всегда трансформируется в результат. Великий Роджер Федерер на Уимблдоне говорил, что иногда хотел бы играть с дерзостью 19-летнего. Чемпион юниорского «Ролан Гаррос"-2014 — Рублёв — с этим прекрасно справляется, полностью оправдывая свой возраст.

Путь к финалу

Лоренци, получивший возможность пропустить первый круг, начал турнир матчем с Альяжем Бедене. Итальянец отлично провёл встречу, легко разобравшись с мощью Альяжа — 7/5, 6/3. Четвертьфинальный поединок с Иржи Веселы получился уже более трудным. Веселы (однажды победивший тогдашнюю первую ракетку мира Новака Джоковича на грунте Монте-Карло) не оставил сопернику шансов в первой партии, уступив лишь один гейм. Но затем Лоренци прибавил и во втором сете смог выкарабкаться — 7/5. Неудача в этой партии нарушила ритм Иржи, и в решающие моменты Паоло получил возможность действовать более спокойно — 6/3.



В полуфинале Лоренци встречался со своим соотечественником Алессандро Джанесси, 104-й ракеткой мира. Джанесси впервые играл на этой стадии, и это быстро проявилось. Алессадро уступил стартовый сет 2/6 и проигрывал во втором 2/4, но каким-то образ смог взять шесть геймов подряд и сравнял счёт — 6/4. В самом конце всё-таки сказался опыт Паоло, что и помогло ему взять решающую партию — 6/3. Итальянец во втором раз за сезон вышел в решающий круг (прежде он уступил Виктору Эстрелье в финале Кито).



Рублёв попал в сетку как лаки-лузер, уступив в финале квалификации венгру Аттиле Балашу. И Андрей сполна воспользовался выданным ему авансом: уверенно прошёл Карлоса Берлока и Андрея Мартина, не отдав ни сета. В ¼ финала он встретился с третьим номером посева, итальянцем Фабио Фоньини. Первый сет Фабио взял на тай-брейке, но затем Рублёв стал действовать острее и во второй партии сделал два брейка — 6/2. В решающем сете никому не удавалось захватить контроль, так что оппонентам вновь пришлось провести тай-брейк, в котором доминировал уже россиянин — отдал всего два очка.



В полуфинале Андрей играл с хорватом Иваном Додигом, прежде победившим первую ракетку турнира, бельгийца Давида Гоффина. В первом сете всё было напряжённо, но Рублёв справился на тай-брейке — четвёртом на неделе — а во второй партии игра Додига выглядела заметно более блеклой, что позволило россиянину не напрягаясь отдать лишь один гейм.

Как всё будет происходить?

Оба игрока уверенно действуют на задней линии. Лоренци не одарён мощным ударом, но его контратакующий стиль отлично подходит для грунта и позволяет итальянцу справляться с самыми физически сильными оппонентами. Паоло показал умение доставлять проблемы Топ-игрокам на любом покрытии, взяв сет у Энди Маррея на прошлогоднем US Open. Это поможет ему во встрече с Рублёвым, которому прочат большое будущее и от которого ждут одного из мощнейших ударов в Туре.



Андрей играет достаточно чисто, аккуратно пробивая с двух рук, и обладает неплохим форхендом. В то же время, ему по-прежнему не хватает мощи, хотя в этом аспекте россиянин стабильно прибавляет. Ключевым фактором, вероятно, станет соревнование бэкхендов игроков и то, насколько чисто они будут действовать — розыгрыши, скорее всего, будут затяжными, поскольку оба оппонента не любят форсировать события. Выдержка и физическая форма будут невероятно важны.

Прогноз

Андрей довольно слабо провёл начало турнира, но вцепился с предоставленный ему шанс и больше не собирался опускать руки. Но хватит ли этого, чтобы превзойти опыт и грунтовую смекалку Лоренци? Вероятно, нет. Рублёва ждёт неплохая карьера — он уже 74-я ракетка мира мира — и мы смело можем говорить о Топ-10. Но он не выглядит тем игроком, который готов к прорыву здесь и сейчас. Лоренци победит в трёх напряжённых сетах.