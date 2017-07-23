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23 июля 2017, 17:52 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин упустил Кубок президента Казахстана

Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл первую ракетку Казахстана Михаила Кукушкина в финале одиночного мужского разряда на Кубке президента Казахстана.

Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл первую ракетку Казахстана Михаила Кукушкина в финале одиночного мужского разряда на Кубке президента Казахстана. Увеличить
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Герасимов выиграл у Кукушкина со счетом — 7:6 (11:9), 4:6, 6:4.

Турнир проходил в Астане. Кубок президента входит в международную серию турниров «Челленджер», призовой фонд турнира составляет 225 тысяч долларов.

Егор Герасимов занимает в мировом рейтинге 160 место. Михаил Кукушкин — на 118 месте мирового рейтинга.

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