Кукушкин упустил Кубок президента Казахстана
Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл первую ракетку Казахстана Михаила Кукушкина в финале одиночного мужского разряда на Кубке президента Казахстана.
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Герасимов выиграл у Кукушкина со счетом — 7:6 (11:9), 4:6, 6:4.
Турнир проходил в Астане. Кубок президента входит в международную серию турниров «Челленджер», призовой фонд турнира составляет 225 тысяч долларов.
Егор Герасимов занимает в мировом рейтинге 160 место. Михаил Кукушкин — на 118 месте мирового рейтинга.
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