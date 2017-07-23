Белорус Егор Герасимов выиграл турнир в Астане
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира President’s Cup в Астане (призовой фонд — $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый сет сегодняшнего решающего поединка с Михаилом Кукушкиным (118-й номер рейтинга АТР) из Казахстана Егор Герасимов (160) выиграл в упорнейшей борьбе на
На пути к финалу соревнований в Астане Егор Герасимов поочередно победил казахстанского спортсмена Андрея Голубева (6:1, 6:1), турка Кема Илкела (6:2, 6:3), россиянина Евгения Донского (7:6, 4:6, 6:3) и Алдина Шектича из Боснии и Герцеговины (6:3, 6:2).
В этом сезоне до победы в Астане Егор Герасимов, которому 24 года, выиграл еще 3 турнира — в узбекских Бухаре и Карши, а также французском
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