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https://sport.mail.ru/news/tennis/30468106/
23 июля 2017, 12:57 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов выиграл турнир в Астане

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира President’s Cup в Астане (призовой фонд — $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет сегодняшнего решающего поединка с Михаилом Кукушкиным (118-й номер рейтинга АТР) из Казахстана Егор Герасимов (160) выиграл в упорнейшей борьбе на тай-брейке — 7:6 (11:9). Вторая партия осталась за Михаилом Кукушкиным — 6:4. В третьем, решающем сете успеха добился Егор Герасимов — 6:4.

На пути к финалу соревнований в Астане Егор Герасимов поочередно победил казахстанского спортсмена Андрея Голубева (6:1, 6:1), турка Кема Илкела (6:2, 6:3), россиянина Евгения Донского (7:6, 4:6, 6:3) и Алдина Шектича из Боснии и Герцеговины (6:3, 6:2).

В этом сезоне до победы в Астане Егор Герасимов, которому 24 года, выиграл еще 3 турнира — в узбекских Бухаре и Карши, а также французском Сен-Брие.

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