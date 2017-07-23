Белорус Егор Герасимов выиграл турнир в Астане

Первый сет сегодняшнего решающего поединка с Михаилом Кукушкиным (118-й номер рейтинга АТР) из Казахстана Егор Герасимов (160) выиграл в упорнейшей борьбе на тай-брейке — 7:6 (11:9). Вторая партия осталась за Михаилом Кукушкиным — 6:4. В третьем, решающем сете успеха добился Егор Герасимов — 6:4.

На пути к финалу соревнований в Астане Егор Герасимов поочередно победил казахстанского спортсмена Андрея Голубева (6:1, 6:1), турка Кема Илкела (6:2, 6:3), россиянина Евгения Донского (7:6, 4:6, 6:3) и Алдина Шектича из Боснии и Герцеговины (6:3, 6:2).