Клейстерс и Роддик включены в Международный зал теннисной славы

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Официальная церемония включения в Международный зал теннисной славы состоялась 22 июля в Ньюпорте (США).

«Это действительно особенный момент не только для меня, но и для всей моей семьи. Каждый, кто стоял на этой сцене или будет стоять в будущем, имеет страсть к теннису», — сказала Клейстерс.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW35dtqnatM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Had an amazing few days here in Newport . A big thank you to the international tennis hall of fame for the unique experience . ?❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kim Clijsters (@clijsterskim) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-23T03:07:17+00:00">Июл 22 2017 в 8:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также в Зал славы были включены трехкратная чемпионка Паралимпийских игр голландка Моника Калкман-ван ден Бос, журналист Стив Флинк и бывший теннисист и тренер Вик Брейден (посмертно).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"The best shot I've ever hit in my life" ?<br><br>Congratulations to <a href="https://twitter.com/andyroddick">@andyroddick</a> on his induction into the <a href="https://twitter.com/TennisHalloFame">@TennisHalloFame</a> today! <a href="https://t.co/6LIctU5KLo">pic.twitter.com/6LIctU5KLo</a></p>— Tennis TV (@TennisTV) <a href="https://twitter.com/TennisTV/status/888733890352889856">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За свою карьеру 34-летняя Клейстерс выиграла 41 турнир в одиночном разряде, в том числе четыре турнира из серии Большого шлема. На счету 34-летнего Роддика 32 титула, из которых один из серии Большого шлема.