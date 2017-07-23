Клейстерс и Роддик включены в Международный зал теннисной славы
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Экс-первые ракетки мира бельгийка Ким Клейстерс и американец Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы, сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
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Официальная церемония включения в Международный зал теннисной славы состоялась 22 июля в Ньюпорте (США).
«Это действительно особенный момент не только для меня, но и для всей моей семьи. Каждый, кто стоял на этой сцене или будет стоять в будущем, имеет страсть к теннису», — сказала Клейстерс.
Также в Зал славы были включены трехкратная чемпионка Паралимпийских игр голландка Моника
За свою карьеру 34-летняя Клейстерс выиграла 41 турнир в одиночном разряде, в том числе четыре турнира из серии Большого шлема. На счету 34-летнего Роддика 32 титула, из которых один из серии Большого шлема.
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