Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30466447/
23 июля 2017, 10:38 | Теннис | Р-Спорт

Клейстерс и Роддик включены в Международный зал теннисной славы

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Экс-первые ракетки мира бельгийка Ким Клейстерс и американец Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы, сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

Клейстерс и Роддик включены в Международный зал теннисной славы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Официальная церемония включения в Международный зал теннисной славы состоялась 22 июля в Ньюпорте (США).

«Это действительно особенный момент не только для меня, но и для всей моей семьи. Каждый, кто стоял на этой сцене или будет стоять в будущем, имеет страсть к теннису», — сказала Клейстерс.

Также в Зал славы были включены трехкратная чемпионка Паралимпийских игр голландка Моника Калкман-ван ден Бос, журналист Стив Флинк и бывший теннисист и тренер Вик Брейден (посмертно).

За свою карьеру 34-летняя Клейстерс выиграла 41 турнир в одиночном разряде, в том числе четыре турнира из серии Большого шлема. На счету 34-летнего Роддика 32 титула, из которых один из серии Большого шлема.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Тренировка синхронисток: шоу в США против суровой реальности в России