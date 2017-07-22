Алексей Ватутин прошёл в финал «Челленджера» в Польше

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 2 часа 17 минут. 256-я ракетка мира, 24-летний Алексей, реализовал шесть брейк-пойнтов и восемь раз ошибался при подаче. 22-летний Оливейра, занимающий 283-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брал подачу оппонента, совершил три эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В финале турнира Ватутин сразится с аргентинцем Гвидо Андреоцци.