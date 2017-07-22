Алексей Ватутин прошёл в финал «Челленджера» в Польше
Российский теннисист Алексей Ватутин преодолел барьер ½ финала «Челленджера» в Познани (Польша), обыграв в трёх сетах португальца Гонсало Оливейру, — 2/6, 7/5, 6/2.
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 256-я ракетка мира, 24-летний Алексей, реализовал шесть
В финале турнира Ватутин сразится с аргентинцем Гвидо Андреоцци.
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