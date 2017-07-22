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22 июля 2017, 17:57 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин прошёл в финал «Челленджера» в Польше

Российский теннисист Алексей Ватутин преодолел барьер ½ финала «Челленджера» в Познани (Польша), обыграв в трёх сетах португальца Гонсало Оливейру, — 2/6, 7/5, 6/2.

Российский теннисист Алексей <span class=error>Ватутин</span> преодолел барьер ½ финала Челленджера в Познани (Польша) обыграв в трёх сетах португальца <span class=error>Гонсало</span> <span class=error>Оливейру</span> — 2/6 7/5 6/2. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 256-я ракетка мира, 24-летний Алексей, реализовал шесть брейк-пойнтов и восемь раз ошибался при подаче. 22-летний Оливейра, занимающий 283-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брал подачу оппонента, совершил три эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В финале турнира Ватутин сразится с аргентинцем Гвидо Андреоцци.
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