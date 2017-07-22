Бухарест. Карла Суарес Наварро завершила выступление на соревнованиях

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Поединок продлился 1 час 48 минут. 34-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибке. 26-летняя Ирина-Камелия, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, сделала семь брейков и один эйс, семь раз ошибившись при подаче. Румынка сравняла счёт в личных встречах спортсменок — 2:2.

В финале соревнований BRD Bucharest Open Бегу сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с румынкой Аной Богдан.