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22 июля 2017, 17:28 | Теннис | GoTennis.ru

Бухарест. Карла Суарес Наварро завершила выступление на соревнованиях

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро не смогла преодолеть барьер ½ финала турнира в Бухаресте, проиграв в двух сетах румынке Ирине-Камелии Бегу, — 5/7, 5/7.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> не смогла преодолеть барьер ½ финала турнира в Бухаресте проиграв в двух сетах румынке <nobr>Ирине-Камелии</nobr> Бегу — 5/7 5/7. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 48 минут. 34-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибке. 26-летняя Ирина-Камелия, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, сделала семь брейков и один эйс, семь раз ошибившись при подаче. Румынка сравняла счёт в личных встречах спортсменок — 2:2.

В финале соревнований BRD Bucharest Open Бегу сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с румынкой Аной Богдан.
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