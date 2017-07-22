Бухарест. Карла Суарес Наварро завершила выступление на соревнованиях
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро не смогла преодолеть барьер ½ финала турнира в Бухаресте, проиграв в двух сетах румынке
Ирине-Камелии Бегу, — 5/7, 5/7.
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Поединок продлился 1 час 48 минут. 34-я ракетка мира, 28-летняя Карла, реализовала пять
В финале соревнований BRD Bucharest Open Бегу сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с румынкой Аной Богдан.
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