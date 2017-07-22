Кики Бертенс и Йоханна Ларссон завоевали чемпионский титул на парных соревнованиях в Гштааде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продолжалась 59 минут. Кики и Йоханна реализовали четыре брейк-пойнта и допустили одну двойную ошибку. Корнелия и Александрина отметились двумя эйсами и пятью ошибками при подаче.

Титул, завоёванный на соревнованиях Ladies Championship Gstaad, стал для Бертенс седьмым за карьеру в парном разряде, а для Ларссон — десятым, принеся $12,300 призовых и 280 рейтинговых очков.