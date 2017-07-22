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https://sport.mail.ru/news/tennis/30464376/
22 июля 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс и Йоханна Ларссон завоевали чемпионский титул на парных соревнованиях в Гштааде

Голландская теннисистка Кики Бертенс и шведка Йоханна Ларссон стали победительницами парного турнира в Гштааде (Швейцария), переиграв шведку Корнелию Листер и болгарку Александрину Найденову, — 6/2, 6/3.

Голландская теннисистка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> и шведка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Ларссон</span> стали победительницами парного турнира в Гштааде (Швейцария) переиграв шведку <span class=error>Корнелию</span> <span class=error>Листер</span> и болгарку <span class=error>Александрину</span> <span class=error>Найденову</span> — 6/2 6/3. Увеличить
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Встреча продолжалась 59 минут. Кики и Йоханна реализовали четыре брейк-пойнта и допустили одну двойную ошибку. Корнелия и Александрина отметились двумя эйсами и пятью ошибками при подаче.

Титул, завоёванный на соревнованиях Ladies Championship Gstaad, стал для Бертенс седьмым за карьеру в парном разряде, а для Ларссон — десятым, принеся $12,300 призовых и 280 рейтинговых очков.
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