Кики Бертенс и Йоханна Ларссон завоевали чемпионский титул на парных соревнованиях в Гштааде
Голландская теннисистка Кики Бертенс и шведка Йоханна Ларссон стали победительницами парного турнира в Гштааде (Швейцария), переиграв шведку Корнелию Листер и болгарку Александрину Найденову, — 6/2, 6/3.
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Встреча продолжалась 59 минут. Кики и Йоханна реализовали четыре
Титул, завоёванный на соревнованиях Ladies Championship Gstaad, стал для Бертенс седьмым за карьеру в парном разряде, а для Ларссон — десятым, принеся $12,300 призовых и 280 рейтинговых очков.
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