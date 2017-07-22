Ник Киргиос и Кевин Андерсон снялись с турнира в Атланте
Австралийский теннисист Ник Киргиос и южноафриканец Кевин Андерсон не сыграют на соревнованиях BB&T Atlanta Open, которые пройдут с 24 по 30 июля в Атланте (США).
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22-летний австралиец продолжает восстанавливаться после травмы бедра, а 31-летний южноафриканец мотивировал отказ желанием поберечь колено, которое беспокоило его на Уимблдоне.
Место Киргиоса и Андерсона в основной сетке займут россиянин Константин Кравчук и аргентинец Гвидо Пелья.
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