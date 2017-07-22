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https://sport.mail.ru/news/tennis/30464306/
22 июля 2017, 16:37 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос и Кевин Андерсон снялись с турнира в Атланте

Австралийский теннисист Ник Киргиос и южноафриканец Кевин Андерсон не сыграют на соревнованиях BB&T Atlanta Open, которые пройдут с 24 по 30 июля в Атланте (США).

Австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> и <span class=error>южноафриканец</span> <span class=error>Кевин</span> Андерсон не сыграют на соревнованиях BB&T Atlanta <span class=error>Open</span> которые пройдут с 24 по 30 июля в Атланте (США). Увеличить
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22-летний австралиец продолжает восстанавливаться после травмы бедра, а 31-летний южноафриканец мотивировал отказ желанием поберечь колено, которое беспокоило его на Уимблдоне.

Место Киргиоса и Андерсона в основной сетке займут россиянин Константин Кравчук и аргентинец Гвидо Пелья.
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