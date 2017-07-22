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https://sport.mail.ru/news/tennis/30464171/
22 июля 2017, 16:11 | Теннис | GoTennis.ru

Милош Раонич и Григор Димитров получили wild card на соревнования в Вашингтоне

Канадец Милош Раонич и болгарин Григор Димитров стали обладателями wild card на турнир ATP-500 Citi Open, который пройдёт в Вашингтоне с 31 июля по 6 августа.

Канадец <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> и болгарин <span class=error>Григор</span> <span class=error>Димитров</span> стали обладателями <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на турнир ATP-500 <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> который пройдёт в Вашингтоне с 31 июля по 6 августа. Увеличить
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Также своё участие подтвердили действующий триумфатор турнира Гаэль Монфис, австриец Доминик Тим, японец Кеи Нишикори, а также аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
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