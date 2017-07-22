Милош Раонич и Григор Димитров получили wild card на соревнования в Вашингтоне
Канадец Милош Раонич и болгарин Григор Димитров стали обладателями wild card на турнир ATP-500 Citi Open, который пройдёт в Вашингтоне с 31 июля по 6 августа.
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Также своё участие подтвердили действующий триумфатор турнира Гаэль Монфис, австриец Доминик Тим, японец Кеи Нишикори, а также аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
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