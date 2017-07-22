Анетт Контавейт сыграет в финале турнира в Гштааде
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала второй финалисткой турнира в Гштааде, обыграв в двух сетах чешку Терезу Мартинцову, — 6/4, 6/1.
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За 1 час 16 минут поединка 32-я ракетка мира, 21-летняя Анетт, сделала три эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 22-летняя Тереза, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, один раз взяла подачу соперницы и допустила одну двойную ошибку. Это была первая очная встреча спортсменок.
В титульном матче соревнований Ladies Championship Gstaad Контавейт сыграет с голландкой Кики Бертенс.
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