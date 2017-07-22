Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Наньчане
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований JiangXi Open, которые пройдут с 24 по 30 июля в Наньчане (Китай).
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Лидером посева стала хозяйка кортов Шуай Чжан, которая стартует поединком против
Второй ракеткой турнира стала ещё одна китаянка Шуай Пэн. На старте соревнований она сыграет с японкой Куруми Нарой.
Единственной россиянкой, представленной на этом турнире, будет Алла Кудрявцева. Свой первый матч она проведёт против чешки Терезы Мартинцовой.
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