Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Наньчане

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Лидером посева стала хозяйка кортов Шуай Чжан, которая стартует поединком против Кай-Чен Чан из Тайваня.

Второй ракеткой турнира стала ещё одна китаянка Шуай Пэн. На старте соревнований она сыграет с японкой Куруми Нарой.

Единственной россиянкой, представленной на этом турнире, будет Алла Кудрявцева. Свой первый матч она проведёт против чешки Терезы Мартинцовой.