Бостад. Андрей Кузнецов потерпел поражение от Александра Долгополова

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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 26-летний Кузнецов сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 28-летний соперник трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В финале соревнований SkiStar Swedish Open Долгополов сыграет с победителем игры испанцев Фернандо Вердаско и Давида Феррера.