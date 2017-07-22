Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30463929/
22 июля 2017, 15:26 | Теннис | GoTennis.ru

Бостад. Андрей Кузнецов потерпел поражение от Александра Долгополова

88-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, в двух партиях уступил украинцу Александру Долгополову, занимающему 89-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 2/6 в полуфинале турнира в Бостаде.

88-я ракетка мира россиянин Андрей Кузнецов в двух партиях уступил украинцу Александру <span class=error>Долгополову</span> занимающему 89-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 2/6 в полуфинале турнира в <span class=error>Бостаде</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 26-летний Кузнецов сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 28-летний соперник трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В финале соревнований SkiStar Swedish Open Долгополов сыграет с победителем игры испанцев Фернандо Вердаско и Давида Феррера.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 мюнля

Милош Раонич и Григор Димитров получили wild card на соревнования в Вашингтоне

Анетт Контавейт сыграет в финале турнира в Гштааде

Бостад. Андрей Кузнецов потерпел поражение от Александра Долгополова