Бостад. Андрей Кузнецов потерпел поражение от Александра Долгополова
88-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, в двух партиях уступил украинцу Александру Долгополову, занимающему 89-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 2/6 в полуфинале турнира в Бостаде.
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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 26-летний Кузнецов сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три
В финале соревнований SkiStar Swedish Open Долгополов сыграет с победителем игры испанцев Фернандо Вердаско и Давида Феррера.
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