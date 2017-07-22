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https://sport.mail.ru/news/tennis/30463752/
22 июля 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина провела мастер-класс для детей в Харькове

Шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, провела открытую тренировку для юных теннисистов в Харькове.

Шестая ракетка мира украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина провела открытую тренировку для юных теннисистов в Харькове. Увеличить
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«Мечтаю, чтобы в Украине создали Национальный теннисный центр. Такое место, где бы жили, учились и тренировались талантливые дети. Чтобы попасть туда было престижно!» — приводит слова Свитолиной издание «Большой теннис Украины».
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