Элина Свитолина провела мастер-класс для детей в Харькове
Шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, провела открытую тренировку для юных теннисистов в Харькове.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мечтаю, чтобы в Украине создали Национальный теннисный центр. Такое место, где бы жили, учились и тренировались талантливые дети. Чтобы попасть туда было престижно!» — приводит слова Свитолиной издание «Большой теннис Украины».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter