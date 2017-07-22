Элина Свитолина провела мастер-класс для детей в Харькове

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«Мечтаю, чтобы в Украине создали Национальный теннисный центр. Такое место, где бы жили, учились и тренировались талантливые дети. Чтобы попасть туда было престижно!» — приводит слова Свитолиной издание «Большой теннис Украины».