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22 июля 2017, 14:36 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин вышел в финал Челленджера в Астане

Первая мужская теннисная ракетка Казахстана Михаил Кукушкин в субботу вышел в финал одиночного мужского разряда Кубка президента Казахстана.

Первая мужская теннисная ракетка Казахстана Михаил Кукушкин в субботу вышел в финал одиночного мужского разряда Кубка президента Казахстана. Увеличить
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В полуфинале Кубка президента, входящего в международную серию турниров «Челленджер», Михаил Кукушкин, сеянный в одиночке под вторым номером, обыграл третью ракетку турнира, казахстанца Александра Бублика — 6:2, 6:4.

Это дерби стало вторым подряд для Кукушкина, в четвертьфинале до этого он обыграл казахстанца Дмитрия Попко — 6:2, 7:5.

В решающем матче турнира Кукушкин встретится с пятой ракеткой соревнований, белорусом Егором Герасимовым, который в полуфинале был сильнее боснийца Алдина Щеткича — 6:3, 6:2.

Герасимов и Кукушкин встречались между собой в четвертьфинале Кубка президента Казахстана — 2014 на четвертьфинальной стадии — и тогда белорус был сильнее в трех сетах (4:6, 6:2, 7:6).

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