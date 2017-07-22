Кукушкин вышел в финал Челленджера в Астане

В полуфинале Кубка президента, входящего в международную серию турниров «Челленджер», Михаил Кукушкин, сеянный в одиночке под вторым номером, обыграл третью ракетку турнира, казахстанца Александра Бублика — 6:2, 6:4.



Это дерби стало вторым подряд для Кукушкина, в четвертьфинале до этого он обыграл казахстанца Дмитрия Попко — 6:2, 7:5.



В решающем матче турнира Кукушкин встретится с пятой ракеткой соревнований, белорусом Егором Герасимовым, который в полуфинале был сильнее боснийца Алдина Щеткича — 6:3, 6:2.



Герасимов и Кукушкин встречались между собой в четвертьфинале Кубка президента Казахстана — 2014 на четвертьфинальной стадии — и тогда белорус был сильнее в трех сетах (4:6, 6:2, 7:6).